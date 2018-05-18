На Соколе присоединились к празднованию Международного дня семьи

Международный день семьи отметили в центре социальной помощи семье и детям «Сокол». Как уточнили организаторы, юные участники делились своими мыслями о семье в рисунках на асфальте.

— Почти все пытались цветными мелками изобразить своих родителей, дать понять, как они важны для них, и выразить им свою любовь. Затем состоялся весёлый танцевальный флэшмоб под зажигательные латиноамериканские ритмы, — сообщил представитель администрации центра социальной помощи.

Закончилось мероприятие вручением подарков и сувениров. (ео)