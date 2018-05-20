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Нижегородка убила ребёнка и покончила с собой. СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца
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Нижегородка убила ребёнка и покончила с собой. СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Трагедия в Нижнем Новгороде произошла в вечер пятницы в Автозаводском районе на улице Веденяпина. Мужчина вернулся с работы и обнаружил в ванной комнате тела жены и младенца.
Нижегородке было 34 года, а её ребёнку 6 месяцев. Как сообщает СК России по Нижегородской области по версии следствия женщина утопила младенца в ванной, после чего свела счёты с жизнью через повешение.
По сообщениям телеграмм-канала «Опер пишет» стало известно, что женщина очень переживала по поводу проблем со здоровьем у малыша и даже вела дневник на эту тему. Мысли об убийстве ребёнка посещали её и раньше.
— У малыша было внутричерепное давление, и мать посчитала это заболевание неизлечимым, — сообщает телеграмм-канал «Опер пишет…». — Женщина очень сильно переживала из-за этого, считала себя виноватой. На фоне этого у нее и начались психологические проблемы. Ранее она уже неоднократно обращалась к невропатологу, так как у нее появлялись мысли об убийстве малыша. Мать даже вела дневник, в котором подробно описывала свои переживания.
Также Следственный Комитет установил, что в семье воспитывалось двое детей. Семья была полная, погибший мальчик был младшим ребёнком.
На данный момент следователями назначен комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело по факту убийства малолетнего, скорее всего, будет прекращено в связи со смертью подозреваемого.
Ранее мы писали, что в Автозаводском районе мать зарезала своего 28-летнего сына.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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