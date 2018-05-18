Причастность птицефабрики из Марий Эл к отравлению детей в Сыктывкаре не подтвердилась

ТАСС , 18 мая. Информация о том, что продукция Акашевской птицефабрики из Марий Эл могла стать причиной заражения сальмонеллезом более 40 детей в детском саду № 7 в Сыктывкаре, не подтвердилась, сообщает в пятницу пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Коми по итогам проверки.

"В отношении поставщиков продуктов возбуждены дела об административном правонарушении. Информация о том, что продукция птицеводства ООО «Птицефабрика „Акашевская“ (Республика Марий Эл), могла содержать патогенные микроорганизмы, в ходе проверки не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате вспышки кишечной инфекции в детском саду № 7 заболели 46 детей и один взрослый, у них был выявлен возбудитель сальмонеллеза. При исследованиях проб отобранной в детском саду пищевой продукции были выявлены ДНК сальмонеллы из цыпленка (производитель ООО «Птицефабрика „Акашевская“, Марий Эл) и из полуфабриката из говядины (производства ООО „Вятские рецепты“, Киров). Указанные предприятия поставляют продукцию во все детсады Сыктывкара. Управление Роспотребнадзора по Коми возбудило административные дела в отношении должностных лиц детского сада, поликлиники и поставщиков питания.