«Единая Россия» приостановила членство депутата за пощечину подростку 

"Единая Россия" приостановила членство в партии депутата из Пушкинского района Московской области, который дал пощечину подростку. Ранее из СМИ стало известно, что Андрей Одинцов во время проверки работ подрядчика на территории школьного стадиона сделал замечание сидевшим на трибунах мальчикам за шумное поведение. На видео, выложенном очевидцами, видно, как депутат во время разговора дает одному из детей пощечину. После инцидента Андрея Одинцова пригласили на разговор к директору школы, но он не стал приносить извинений и заявил, что «знает, как работать с молодежью». Родители ребенка готовят документы для суда.