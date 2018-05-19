В Самаре работает горячая линия по вопросам питания детей в школах и детсадах

В ближайшую неделю, с 18 по 25 мая, самарские родители смогут задать вопросы по организации питания в детских общеобразовательных и дошкольных организациях. На вопросы жителей ответят специалисты профильных ведомств по телефонам горячей линии, — уточнили в самарской мэрии.

Телефоны:

(846) 266-98-49 — отдел надзора по гигиене детей и подростков, Самара;

(846) 373-49-22 — ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

(846) 337-73-93 — отдел гигиены и эпидемиологии в Самаре.

Во время работы горячей линии у родителей будет возможность внести свои предложения и пожелания по улучшению качества и безопасности детского питания. Звонить можно с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 с понедельника по пятницу в рабочие дни.