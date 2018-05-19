Как распознать колики и помочь своему ребёнку

В роддоме ваш ребенок был образцово-спокойным, а после возвращения домой его словно подменили? Он может внезапно разразиться трехчасовыми рыданиями, выгибается и сучит ножками? Этот сценарий знаком многим родителям, которые тут же пытаются найти причину такого поведения, списывая душераздирающий крик чада на смену обстановки, разлад в работе нервной системы, недобрый взгляд соседки. Но ведь виной тому зачастую бывают колики в животе, вызванные повышенным образованием газов. Устранить их и предупредить может каждая мама. Для начала необходимо изучить признаки и причины кишечной колики, дабы не спутать боль в животе с другим заболеванием.

Что такое колики и что их вызывает?

Кишечные колики начинают тревожить детей в первые три недели жизни. Происходит это из-за нарушения функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), и такое состояние можно условно назвать адаптацией. Провоцирует боль воздух, который случайно заглатывается во время еды и плача. Когда газы скапливаются, слабые стенки желудка и кишечника сдавливаются, и появляются спазмы. Отчасти виновата в проблеме нервная система, которая еще не может заставить ЖКТ согласованно работать: нейроны и нервные волокна, участвующие в работе мышечного аппарата кишечника, дозревают к 4–5 месяцам. Неспроста именно в этом возрасте проходят колики. Мальчики чаще девочек мучаются от болей в кишечнике. Почему так происходит, ученые до сих пор не выяснили. Утверждение, что это якобы связано с опусканием яичек, неверно. Ведь яички не мигрируют в брюшной полости и никак не могут причинить боль. Также особенно остро проходит период с коликами у тех детей, чьи мамы склонны к депрессивному состоянию. Колики — не заболевание, и они не могут навредить здоровью малыша. Однако продолжительные крики любимой крохи вызывают у большинства родителей стресс, который впоследствии передается детям. Поэтому не стоит волноваться и усложнять жизнь младенцу. Вместо того чтобы паниковать и спорить, помогите ребенку справиться с трудностями.

Какие ошибки родителей приводят к кишечным коликам у грудничков?

Неправильный захват соска или неподходящий рожок для смеси

При правильном кормлении грудью губы малыша немного вывернуты наружу и во рту находится сосок с ареолой. Во время еды должны быть слышны только глотки, а не бульканье или причмокивание. Помогает и изогнутая посредине бутылочка, которая способствует меньшему заглатыванию воздуха. Для профилактики также применяются анатомические соски с маленькими отверстиями.

После кормления из желудка не вышел весь воздух

Держите кроху вертикально после каждой трапезы. Предоставьте малютке покой, не качайте и не двигайтесь резко. Отрыжка может быть как воздухом, так и молоком.

Ребенок слишком много лежит

Еда быстрее проходит под действием гравитации. Поэтому вертикальное положение помогает естественному прохождению молока и отрыжке.

Перекармливание

Когда ребенок съедает больше, чем может переварить, пище не хватает ферментов. Остатки еды начинают бродить, и появляется кишечная колика.

Переход с грудного вскармливания на искусственное или смена смеси

При переходе на смесь посоветуйтесь с врачом. Возможно, ребенку нужен заменитель материнского молока с комплексом пребиотиков для улучшения переваривания еды или профилактики аллергии. Новую смесь вводят понемногу, прикармливая вначале из отдельной бутылочки. Затем кормят привычной смесью. Долю новой смеси постепенно увеличивают.

Тревожность и нервозность матери

Ученые доказали, что повышенная раздражительность матери ухудшает состояние ребенка, и у новорожденного усиливаются колики.

Курение при беременности и в период кормления грудью

Токсичные вещества поступают в организм крохи с молоком и ухудшают пищеварение, усвоение питательных веществ и процесс перистальтики.

Как понять, что ребенок плачет из-за колик?

Как правило, симптомы колик проявляются после шестой недели жизни. К восьмой неделе боль в животе достигает своего пика. Спазмы могут атаковать в любое время суток, но часто они начинаются через полчаса после вечерней трапезы и внезапно прекращаются спустя три часа. Распознать младенческие колики не так сложно. Обратите внимание на ряд характерных признаков:

плач начинается резко без видимых на то причин;

ребенок не успокаивается после кормления;

лицо краснеет от перенапряжения, а носогубной треугольник бледнеет;

во время спазма в пояснице появляется прогиб;

живот напряженный и вздутый;

ноги поджаты;

малыш успокаивается после отхождения газов или дефекации.

У глубоко недоношенных детей с гестационным возрастом меньше 32 недель практически нет болей в животе: органы еще недостаточно обеспечены нервными клетками, и способность к формированию спазма отсутствует. Но у недоношенных детей со сроком гестации более 35 недель колики появляются раньше и продолжаются 5–6 месяцев. Совсем иное дело — плач с повышением температуры, сыпью на теле, рвотой, кровью в моче или кале. Лучшее, что можно сделать в этом случае, — показаться доктору. Только врач определит, плачет ребенок из-за нестерпимо зудящего диатеза, острого отита в ушке или запора.

Бесполезные методы «лечения» колик

Ложные гипотезы о происхождении колик породили множество домыслов и неэффективных способов лечения.

Колики у ребенка — следствие неправильного питания кормящей мамы.

По словам доктора Комаровского, рацион мамы не может вызывать образование спазмов в животе малыша. Родители сами часто жалуются, что строжайшая диета матери и даже переход на молочную смесь не уменьшают детских мучений.

Дисбактериоз — болезнь, которая вызывает колики.

Исследования подтверждают, что у младенцев микрофлора ЖКТ нестабильна, и это норма. Поэтому дисбактериоза нет в списке детских болезней.

Сильные колики появляются из-за непереносимости лактозы.

От колик мучаются и дети, которые питаются безлактозными смесями. По статистике, с нехваткой фермента лактазы рождается только 1 человек из 130 тысяч. Отказ мамы от любимых блюд, покупка всевозможных лекарств от дисбактериоза или ферментов для переваривания молока пользу вряд ли принесут, а навредить здоровью крохи могут. Лучше бороться с проблемой безопасными и проверенными способами.

Как предотвратить колики у детей: профилактика газообразования

Доктор Комаровский уверяет, что гарантированно помочь от спазмов могут только терпение и время. Но есть и несколько простых приемов, которые помогут облегчить вздутие живота и уменьшат боль:

держите ребенка столбиком не только после кормления, но и время от времени в течение дня. Освободит руки мамы слинг или специальный рюкзак. Так ребенок будет отрыгивать весь лишний воздух и улучшится работа его кишечника;

используйте бутылочку с функцией отведения лишнего воздуха;

перед кормлением положите чадо на животик на ровную твердую поверхность или на колени;

пригласите грамотного специалиста по грудному вскармливанию, который научит правильно прикладывать чадо к груди;

давайте младенцу укропную воду и чай из фенхеля.

Как помочь грудничку при коликах?

Массаж живота — один из лучших немедикаментозных способов борьбы с вздутием.

Массируют живот в домашних условиях круговыми движениями без лишнего надавливания. Поглаживание выполняют неторопливо по часовой стрелке.

В редких случаях используйте ректальную газоотводную трубочку.

Когда кроха тужится и не может избавиться от воздуха, спасет аптечное приспособление. Трубочка не избавляет полностью от газов и не ускоряет движение воздуха по кишечнику, но частично уменьшает боль.

Воздействуйте на живот теплом: грелкой, теплой пеленкой.

Отутюженную ткань нужно положить на живот или, наоборот, уложить ребенка вниз животиком на теплую простынку и гладить по спине. Также применяется грелка, обернутая пеленкой. Важно, чтобы она не была горячей. Температуру проверяют внутренней стороной запястья.

Какие препараты можно давать новорожденному и грудничку от колик?

Медикаментов, гарантированно избавляющих детей от страданий, не существует. Тем не менее есть безопасные препараты, которые не возбраняются врачами. Лечение, которое считается оправданным при сильных коликах:

капли с симетиконом — химическим веществом, которое не взаимодействует с органами, а разрушает пузырьки газа в кишечнике;

средства с плодами фенхеля и другими растительными компонентами ветрогонного действия.

Организм каждого младенца индивидуален, и нельзя сказать заранее и без консультации с врачом, какое лекарство ему поможет. Самое главное в борьбе с коликами — набраться терпения и излучать спокойствие. Когда малыш противится утешениям, родители чувствуют себя беспомощными и начинают сердиться. Но гнев приводит к большему напряжению крохи. Не доводите себя до изнеможения — малютке не нужны сразу два беспокойных слушателя. Все, что отвлекает вас от тревожных мыслей и волнения, в итоге помогает и вашему чаду!