Двое пропавших малолетних детей найдены полицейскими в Дагестане

«Сотрудники полиции нашли двоих потерявшихся малолетних детей в одном из районов Дагестана», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

17.05.2018 г. в 22:30 ч. в дежурную часть отдела полиции по Кайтагскому району Республики Дагестан обратился житель с. Рука с заявлением о пропаже двух дошкольников. Его 3-х летний сын находился в гостях у 5-летнего мальчика в с. Баршамай. Ребята ушли гулять и с наступлением темноты домой так и не вернулись.

Сотрудники полиции Кайтагского отдела совместно с коллегами из ближайших районов и местными жителями всю ночь занимались поиском пропавших детей.

18 мая, примерно в 10.00 часов утра полицейские обнаружили дошкольников в трех километрах от населенного пункта спящими в одном из оврагов, куда они упали и уже не смогли оттуда выбраться.

«В настоящее время дети возвращены родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавила официальный представитель.