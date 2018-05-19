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Двое пропавших малолетних детей найдены полицейскими в Дагестане
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Двое пропавших малолетних детей найдены полицейскими в Дагестане 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
«Сотрудники полиции нашли двоих потерявшихся малолетних детей в одном из районов Дагестана», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
17.05.2018 г. в 22:30 ч. в дежурную часть отдела полиции по Кайтагскому району Республики Дагестан обратился житель с. Рука с заявлением о пропаже двух дошкольников. Его 3-х летний сын находился в гостях у 5-летнего мальчика в с. Баршамай. Ребята ушли гулять и с наступлением темноты домой так и не вернулись.
Сотрудники полиции Кайтагского отдела совместно с коллегами из ближайших районов и местными жителями всю ночь занимались поиском пропавших детей.
18 мая, примерно в 10.00 часов утра полицейские обнаружили дошкольников в трех километрах от населенного пункта спящими в одном из оврагов, куда они упали и уже не смогли оттуда выбраться.
«В настоящее время дети возвращены родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавила официальный представитель.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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