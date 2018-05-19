День детского сердца пройдет в центре имени Бакулева

Это ежегодное событие, цель которого привлечь внимание к проблеме врожденного порока сердца, передает "ТВ Центр"

В России за год с таким диагнозом на свет появляется до 20 тысяч детей. И если им вовремя провести операцию, они смогут полноценно жить и развиваться также, как и их сверстники. В этот раз к акции присоединились более 30 профильных клиник.

Впервые были использованы возможности телемедицины. Одновременно десятки ведущих кардиохирургов страны провели консультации. Они обсудили сложный случай заболевания у 6-летнего пациента из Нижнего Новгорода.