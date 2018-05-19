Ещё
День детского сердца пройдет в центре имени Бакулева
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

День детского сердца пройдет в центре имени Бакулева 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Это ежегодное событие, цель которого привлечь внимание к проблеме врожденного порока сердца, передает "ТВ Центр".
В России за год с таким диагнозом на свет появляется до 20 тысяч детей. И если им вовремя провести операцию, они смогут полноценно жить и развиваться также, как и их сверстники. В этот раз к акции присоединились более 30 профильных клиник.
Впервые были использованы возможности телемедицины. Одновременно десятки ведущих кардиохирургов страны провели консультации. Они обсудили сложный случай заболевания у 6-летнего пациента из Нижнего Новгорода.
ТВ Центр: последние новости
В парке "Останкино" прошел благотворительный праздник "Белый цветок" Хрипун: более 90% москвичей удовлетворены работой поликлиник В столице стартует очередной сезон программы "Московская смена"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»14
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности3
Жизнь и смерть мальчика с сачком14
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство9
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение