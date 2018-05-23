Лео Бокерия назвал детских кардиохирургов Красноярска лучшими в стране

Доклад детского отделения федерального Кардиоцентра Красноярска признали лучшим среди прочих выступлений врачей отечественных больниц. Опыт медиков получил признание известнейших кардиохирургов России, среди которых был и Лео Бокерия. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

«Ваш ролик о помощи ребенку с опухолью средостения признан лучшим из всех представленных работ», — сказал главный кардиохирург Минздрава России , академик Лео Бокерия.

Речь идет об уникальном клиническом случае беременной женщины. Во время вынашивания младенца у нее обнаружили злокачественную опухоль, которая не давала плоду нормально развиваться, сдавливая его сердце. Красноярским врачам удалось вылечить опухоль внутриутробно. Сейчас девочка абсолютно здорова.

Британские и китайские ученые призывают всех съедать одно яйцо в день, чтобы снизить риск сердечно‐сосудистых заболеваний.