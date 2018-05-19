Дети из села Августовка раскрывают свои таланты

Где родился — там и пригодился

Директор Августовской школы Людмила Родионова очень гордится своими подопечными, педагогами и учениками и не скрывает этого. Предмет ее гордости — их достижения в самых разных конкурсах, соревнованиях, турнирах и фестивалях. Сельские школьники — активные участники и призеры международного Пушкинского литературного конкурса «Друзья по вдохновению»; историко-архивных юношеских чтений «Память о прошлом»; областной олимпиады школьников Самарской области по прикладной биологии (растениеводству и животноводству); всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина»; конкурса творческих работ учащихся «Война глазами детей»; всероссийского конкурса «Радуга Творчества»; областных юношеских краеведческих Головкинских чтений и др. Не случайно августовские школьники ежегодно становятся лауреатами муниципальной премии «Одаренные дети», а четверо учеников продолжают обучение в Самарском региональном центре для одаренных детей. Радуют педагогов и родителей ребята и спортивными достижениями — это солидная коллекция призовых кубков по баскетболу, футболу, туризму, дипломы победителей муниципального и окружного этапов Всероссийских президентских состязаний, международных турниров по дзюдо и пр.

И главный секрет не в том, что в Августовке живут самые талантливые в Самарской области дети (хотя, на самом деле, кто знает…), а в том, что директор школы и ее коллектив сознательно и планомерно работают над тем, чтобы выстроить такую систему дополнительного образования, которая и охватывала бы наибольшее количество детей, и раскрывала бы все возможные таланты и способности — ведь детей без талантов, как знает каждый хороший учитель, не бывает.

Реализовать эти задачи помогают историко-краеведческий музей, Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс, которые активно сотрудничают со школой в самых разных программах дополнительного образования. Бережно относиться к родному краю учат занятия в музее (директор Нина Прокопишина). В Доме культуры радуют зрителей постановки театра-студии (режиссер Васимя Хафизова), а юные артисты смело заявляют о себе на губернском фестивале «Рожденные в сердце России» и международном конкурсе «Весенняя капель». Настоящий «олимпийский» резерв готовится в ФОКе, на базе которого работают спортивные секции от районных ДЮСШ и ЦДТ, а количество детей, получивших значки ГТО, растет.

Ну и еще один «маленький секрет» Августовской школы — из 25 педагогов, в ней работающих, 16­ — ее выпускники, которые выросли в селе и вернулись сюда, обучившись в педагогических вузах. Так что пословица «где родился — там и пригодился» в буквальном смысле про них.

Экологичный «Теремок»

Каждый из двух детских садов в Августовке, которые входят как структурные подразделения в единый образовательный центр со школой, имеет помимо «обязательной программы» еще и дополнительную. «Теремок», которым руководит Марина Искрина, выбрал для себя экологическое направление, знакомство детей с окружающим миром.

Познавательно-развивающие игры, беседы, театрализованные представления, прогулки и экскурсии, знакомящие детей с растительным и животными миром, окружающей природой, а также выставки и семинары с участием родителей — вот так в «Теремке» повышают экологическую культуру воспитанников, выстраивают экологическую составляющую общего воспитательного пространства. И следуют заветам великого педагога Василия Сухомлинского, говорившего: «Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда сохраняются образы, в которых воплощается Родина».

И поскольку в Августовке действует единая система семья — детский сад — школа, полученные в «Теремке» детьми и их родителями знания остаются с ними и дальше. Марина Искрина резюмирует: «Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах детей на долгие годы и поможет жить в гармонии с окружающим миром».

Патриотичная «Березка»

Детский сад «Березка», которым руководит Марина Пищулина, дополнительно специализируется на нравственном и патриотическом воспитании детей. Для этого предусмотрены специальные занятия по краеведению в рамках программы «Я живу на земле Самарской». Еще один приоритет — ранняя профессиональная ориентация детей.

Для выполнения всех этих задач педагогический коллектив использует новые формы взаимодействия с детьми и их родителями. Каждый год воспитанники с семьями участвуют в шествии Бессмертного полка. В «Березке» работают три родительских клуба, «Почта доверия», постоянно проводятся семейные конкурсы. Открыт консультационный пункт психологической помощи.

Так что вполне законным итогом постоянной работы педагогов «Березки» стало второе место в рейтинге Южного образовательного округа среди дошкольных учреждений с числом воспитанников до 100 человек, которым Марина Пищулина и ее опытный коллектив заслуженно гордятся.

Людмила Родионова, директор средней общеобразовательной школы села Августовка:

— Воспитание подрастающего поколения — это непрерывный каждодневный процесс, требующий бережного отношения к талантам и способностям каждого ребенка. А положительные результаты будут в том случае, если для детей организовано единое образовательно-воспитательное пространство.