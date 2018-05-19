Семейный эко-фестиваль «Земляне» пройдет в воскресенье в Арзамасском районе

20 мая в 11.00 в Арзамасском районе на базе профилактория «Морозовский» одновременно пройдут два мероприятия экологической направленности: фестиваль «Земляне» и культурно-развлекательный праздник «Мама-Тайм».

Мероприятие объединит детей и взрослых, готовых оберегать как семейные ценности, так и богатства природы. Семейный эко-фестиваль «Земляне» — это новый формат проведения культурно-развлекательного мероприятия, приуроченного ко Дню рождения Земли. Девиз фестиваля — «От экологии семьи — к экологии Планеты». Территория профилактория превратится в площадку для совместных семейных развлечений. Ведущие и команда аниматоров организуют серию интерактивных мероприятий для детей и их родителей. В программе фестиваля — праздничный концерт, веселый эко-спектакль, увлекательный квест, мастер-классы, игры и конкурсы, контактный зоопарк, катание на катамаранах, конные прогулки, модный показ детской одежды, выступления вокальных и танцевальных коллективов. Также будет проведена выставка детских рисунков на экологическую тематику. Важной частью фестиваля станет посадка деревьев и закладка будущего сада.

Задача эко-фестиваля и торжества «Мама-Тайм» — преподнести и реализовать идею того, что даже силами маленькой семьи можно изменить мир. Организаторы мероприятия — студия детских праздников «Курносики» при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

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