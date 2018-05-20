В большеглушицком детском саду «Колосок» работает молодой и слаженный коллектив

Коллектив детского сада «Колосок» никогда не останавливается на достигнутых результатах. Педагоги и воспитатели постоянно внедряют инновационные формы и методы в свою работу. Так, на базе этого детсада была организована опытно-экспериментальная площадка по теме «Социально-эмоциональное развитие детей через приобщение их к отечественным и мировым художественным ценностям». Два с половиной года, в течение которых она действовала, стали важнейшей вехой развития дошкольного учреждения. Педагоги существенно повысили уровень своего профессионального мастерства, пройдя курс теоретических семинаров. Полученные знания реализовали на практике. Они активно взаимодействовали с родителями, которые положительно оценили эффект от инновационной деятельности. А проводя окружные семинары и заседания творческой группы по теме экспериментальной площадки, не оставили равнодушными коллег из других детских садов. Кроме того, в работу воспитателей была включена такая новая форма образования, как музейные встречи.

В «Колоске» появился мини-музей «Преданье старины глубокой…», где собраны коллекции посуды и игрушек народных мастеров. По каждой теме, на которую проводились музейные встречи с воспитанниками старшей и подготовительной групп, своими силами и с помощью родителей собран богатый методический и дидактический материал, который педагоги называют «передвижным музеем».

Еще одно направление образовательной деятельности детского сада — коррекционное. В «Колоске» открыты две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. А так как число таких малышей год от года растет, актуальность коррекционной работы невозможно переоценить. В этом детском саду воспитанники получают квалифицированную помощь не только учителя-логопеда, но и воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя. Все они работают в тесной взаимо­связи для наиболее эффективных результатов по коррекции речи. И результаты эти не заставляют себя ждать — большинство ребят идут в школу уже без серьезных проблем с речью.

Активно «Колосок» работает и в рамках сетевого взаимодействия с еще двумя детскими садами села Большая Глушица — «Красной шапочкой» и «Одуванчиком». В прошлом году в рамках этого сотрудничества все общие мероприятия были посвящены Году экологии и особо охраняемых территорий в России. Так, для воспитанников были проведены экологическая викторина «Знатоки природы», выставка детских рисунков «Вой­ди в природу другом», конкурс чтецов «Друзья природы» и многие другие мероприятия. Педагоги приняли участие в экологической игре «Что? Где? Когда?» и открытом показе образовательной деятельности на тему защиты природы. Итоговым мероприятием первого года стал окружной семинар, который прошел на базе детского сада «Колосок», где было принято решение продолжать работу по сетевому взаимодействию.

По каждому из главных направлений работы есть результаты, которыми являются участие и победы детского сада в целом и отдельных педагогов в конкурсах различного уровня. Не случайно вот уже два года подряд «Колосок» занимает первое место в Южном образовательном округе в рейтинге дошкольных организаций, которые посещают более 100 детей.

Ольга Булковская, руководитель СП «Детский сад „Колосок“:

— Пожалуй, самое важное направление в нашей работе — это духовно-нравственное развитие детей. Оно проходит красной нитью через весь воспитательно-образовательный процесс, объединяя все направления деятельности детского сада. Это служит основой для получения высоких результатов во всех сферах.