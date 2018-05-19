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Выпускники детского сада «Светлячок» готовы получать новые знания
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Выпускники детского сада «Светлячок» готовы получать новые знания 

Волга Ньюс 5 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Не случайно именно детский сад «Светлячок» является лидером рейтинга образовательных учреждений Южного управления в номинации «Лучший детский сад». Здесь педагоги мотивированы на командное сотрудничество и достижение высокой эффективности своей работы. И это признание далеко не единственное. Так, «Светлячок» стал победителем окружного конкурса «Детский сад года» в номинации «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе у детей дошкольного возраста».
В детском саду ведется активная работа по мотивации интереса детей к конструированию и робототехнике. По утверждению воспитателей, приобщение к робототехнике помогает решать задачи по развитию моторики, речевых навыков, умственного развития, освоению образовательных программ, социализации. В каждой группе сформированы зоны для самостоятельного конструирования. Создавая собственными руками роботов, дошкольники с самого раннего возраста ощущают себя успешными, значимыми, начинают верить в свои силы.
Применяются в «Светлячке» и коррекционно-оздоровительные технологии, развивающий эффект которых способствует поддержанию и улучшению физического состояния дошкольников. С этой целью детский сад работает в тесном контакте с родителями и общественностью.
Родителей своих воспитанников педагоги стараются максимально полно задействовать в образовательном процессе. На мастер-классах, семинарах и открытых занятиях родителей подводят к осознанию того, что в школу ребенок должен прийти любознательным и активным, готовым получать новые знания. И в достижении этого одну из ключевых ролей играет именно взаимодействие родителей со своими детьми.
Галина Алянчикова, заведующая СП детский сад «Светлячок»:
— К школе ребенок должен хорошо владеть устной речью, свободно выражать свои мысли, чувства и желания. Этого наши педагоги добиваются, работая с детьми по своим авторским методическим пособиям по речевому развитию.
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