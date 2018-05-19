Псковская жилищная комиссия включила 12 человек в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильём

В Пскове прошло заседание жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает пресс-служба главного госуправления соцзащиты населения администрации Псковской области, решением комиссии в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, включено 12 человек. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».