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Рустэм Хамитов просит молодые пары сгоряча не разводиться, а рожать детей
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Рустэм Хамитов просит молодые пары сгоряча не разводиться, а рожать детей 

АиФ-Уфа 5 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
В семи городах и районах республики с этой целью работают «комнаты примирения». Об этом глава Башкирии сообщил сегодня на II Республиканском родительском форуме в Уфе.
«К сожалению, число разводов сегодня растёт, — сказал Рустэм Закиевич. — В нашей республике, подчёркиваю, каждая третья семья, имеющая детей, является неполной. В этой связи важно активно продвигать проект «Семейная навигация». Сегодня он апробируется пока в семи муниципалитетах, где на сегодняшний день отмечается много разводов».
По словам Хамитова, этот опыт, когда специалисты-медиаторы бесплатно помогают парам в разрешении семейных конфликтов, следует распространить и на остальные районы и города.
«Молодые люди сгоряча принимают такие необдуманные решения, — подчеркнул он. — Не включают разум, не думают о возможных последствиях, и разводятся. Конечно, мы, взрослые, старшее поколение, должны всё-таки способствовать тому, чтобы семьи сохранились. Нужно также работать с молодыми семьями и по изменению их установки на малодетность и бездетность, стремления «пожить для себя». Нам нужно ориентировать молодёжь на официальный, а не гражданский или так называемый «пробный» брак».
Рустэм Хамитов затронул и вопрос ответственности родителей за своих детей. Согласно проведенному в республике исследованию, почти 86 процентов женщин и 82 процента мужчин разрываются между семьей и работой. В результате дети оказываются предоставлены сами себе.
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