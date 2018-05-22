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В Томской области полицейские провели викторину «Знатоки Правил дорожного движения»
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В Томской области полицейские провели викторину «Знатоки Правил дорожного движения» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей — воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. В МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» ЗАТО Северска уделяется большое внимание вопросу безопасности детей на улицах и дорогах.
В рамках проекта «Я в безопасности!» с целью повышения культуры поведения участников дорожного движения и закрепления знаний детей о Правилах дорожного движения и о правилах поведения на улице стражи порядка провели викторину «Знатоки Правил дорожного движения».
В викторине приняли участие воспитанники старших групп сада, разделившись на две команды с символичными названиями «Зебра» и «Пешеходы». В игровой форме детям напомнили о необходимости быть осторожными и осмотрительными на дорогах. Отгадывая веселые тематические загадки, дошколята продемонстрировали достойные знания Правил дорожного движения, сигналов светофора и дорожных знаков, посоревновались в виртуозном управлении игрушечными автомобилями среди препятствий, а на эстафете «Человек в беде!» показали умения оказания первой доврачебной помощи. Без внимания не оставили и зрителей, задавая им шуточные вопросы по Правилам дорожного движения, в перерывах между конкурсными заданиями.
Обе команды были награждены почетными грамотами и символическими подарками.
В завершение мероприятия сотрудники полиции с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками детского сада, провели беседу о правилах безопасного поведения на дорогах и использовании на одежде и личных вещах световозвращающих элементов.
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