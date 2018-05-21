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Юные жители района изучают Правила дорожного движения
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Юные жители района изучают Правила дорожного движения 

Управа района Измайлово города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Урок для ребят из начальной школы Измайлова провели представители Центра организации дорожного движения Москвы.
Учащиеся младших классов школы №444 на прошлой неделе посетили урок, посвященный Правилам дорожного движения. Учителями на занятиях стали представители Центра организации дорожного движения Москвы.
Во время урока дети, которые, конечно же, уже сейчас мечтают сесть за руль автомобиля, изучали дорожные знаки, правила безопасности поведения на дороге, как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Возможность посидеть за рулем учебного автомобиля стала кульминацией урока. Юные москвичи с удовольствием представили себя в роли водителя, потрогали рычаги управления, педали, изучили световые приборы.
Как отметили учителя школы, занятие прошло увлекательно и с пользой. А ребята проявили желание еще больше уделять времени вопросам безопасности на дорогах.
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