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Педагоги уделяют техническому творчеству детей приоритетное внимание
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Педагоги уделяют техническому творчеству детей приоритетное внимание 

Волга Ньюс 4 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Развитием технических способностей сельских ребят в ЦДТ — структурном подразделении ГБОУ СОШ № 1 с. Большая Черниговка — усиленно занимаются третий год. За это время в творчество с головой погрузились и готовы им заниматься день и ночь 145 мальчишек и девчонок. Наиболее успешно развивается кружок по робототехнике «Валли-бот», где дети учатся проектировать и конструировать роботов. С увлечением ребята занимаются и в детской телестудии «Синема», осваивая навыки работы с кинокамерой и фотоаппаратом.
Воспитанники этих объединений под руководством своих педагогов Александра Иванова и Дины Кзылбаевой успешно демонстрируют результаты своей деятельности не только на районном, но и на областном и межрегиональном уровнях. Так, увлеченные робототехникой школьники заняли первое место в окружном фестивале «РОБОФЕСТ-ПРИВОЛЖЬЕ— 2018» в направлении «Шорт-трек» и приняли участие в X всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2018». Награждены они также дипломом за выступление в межрегиональной научно-практической конференции «Среда образовательного учреждения как средство воспитания, развития и социализации личности ребенка». А юные корреспонденты из студии «Синема» стали призерами в открытом меж­окружном конкурсе «Золотой кадр».
Таких успехов невозможно было бы достичь без приложения максимальных сил и времени талантливых педагогов. Они накопили серьезный опыт работы с детьми по техническому творчеству и своими наработками охотно делятся с коллегами. Ежегодно ЦДТ организует семинары окружного уровня на тему «Развитие технического творчества». С прошлого года учреждение носит статус региональной экспериментальной площадки по робототехнике.
Структурное подразделение активно сотрудничает с некоммерческим партнерством «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий». По словам начальника СП «Центр детского творчества» Рашиды Трубаровой, «вся деятельность учреждения в рамках сотрудничества направлена на предоставление детям возможности реализовать свои творческие способности и на стимулирование познавательного интереса на всех ступенях технического творчества».
ЦДТ также является организатором различных мероприятий технической направленности. Так, в марте для детей начального школьного возраста впервые проведен робототехнический фестиваль «Добротех», в котором приняли участие 13 команд из общеобразовательных учреждений Большечерниговского района. В следующем году в ЦДТ планируется открыть объединение 3D-моделирования. Таким образом, педагоги продолжают искать и внедрять новые формы технического развития детей.
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