Педагоги Большой Черниговки учат детей жить в постоянно меняющемся мире

Научить детей учиться

В средней школе № 2 села Большая Черниговка накоплен большой опыт развития творческих способностей учащихся. На протяжении 7 лет тут работает научное общество школьников «ВИТА». Его участники трудятся над научно-исследовательскими проектами, занимают призовые места в окружных, региональных и всероссийских научно-практических мероприятиях. Например, ученица 11 класса Алина Селина прошла заочный этап областного научно-образовательного конкурса «Взлет» и 26 апреля этого года представляла свою работу «Влияние социальных сетей на социализацию молодежи» на очном заседании, где заняла 1-е место.

В августе 2017 года школе присвоен статус региональной инновационной площадки по теме «Развитие научно-технического творчества в условиях ограниченной образовательной среды». Руководители проекта — Мария Амельченко и Лариса Бутенко. Основная идея — вовлечение учащихся в творчество, развитие у них навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой, стимулирование интереса к сфере инноваций и высоких технологий, повышение престижа инженерных профессий.

В связи с этим педагоги ориентируют детей не только на знания, умения и навыки, как это было раньше, но и на творческую деятельность. Важно не просто научить их что-либо делать, а подходить к любой работе творчески и, двигаясь к конечной цели, ориентироваться на высокий уровень. Учителя прививают своим подопечным мысль, что учиться им придется всю жизнь. И самое сложное при этом — довести до сознания ребенка, что он должен видеть не предел, а перспективы развития. Хорошо, если дети научатся строить модели по образцу, но еще лучше, если они будут создавать проекты сами.

Спорт — дорога к здоровой жизни

Структурным подразделением школы № 2 является детско-юношеская спортивная школа. Дети и подростки от 5 до 18 лет (1014 учащихся) имеют возможность заняться понравившимся видом спорта в рамках бесплатного дополнительного образования. Юные спортсмены по своему усмотрению могут выбрать занятия в секциях «Баскетбол», «Волейбол», «Дзюдо», «Настольный теннис», «Футбол». В этом учебном году открыто новое отделение «Плавание». Учебно-тренировочные занятия по всем видам спорта проводятся под руководством 38 опытных тренеров-преподавателей.

ДЮСШ организует много спортивно-массовых мероприятий в Большой Черниговке. При ее поддержке и непосредственном участии ежегодно проводятся первенства по разным видам спорта и спартакиада учащихся по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу и легкой атлетике.

Многие соревнования стали популярными у местных жителей, поэтому проводятся регулярно. Среди них — турнир по баскетболу, посвященный памяти учителя физической культуры В. Т. Волкова, окружные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья», военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарница Поволжья». Учащиеся сдают нормы ГТО на разных ступенях, по итогам тестирования осенью 2017 года из 113 сдававших 72 получили знаки отличия: «золото» — 19, «серебро» — 35, «бронзу» — 18.

"Я считаю, что здоровый образ жизни, занятия спортом очень важны, ведь движение — это жизнь, это наше будущее. Без постоянных тренировок просто невозможна полноценная жизнь. Спорт, как ничто другое, организует как физически, так и психологически. Ориентация на спортивную жизнь даст только позитивный результат", — говорит преподаватель ДЮСШ Ольга Мицукова.

Нестандартное мышление нужно воспитывать

Еще одно структурное подразделение средней школы № 2 — детский сад № 1. В нем открыты 6 групп (две раннего возраста и четыре дошкольных), воспитываются 137 детей от 2 месяцев до 8 лет, работают 32 сотрудника — 11 педагогов и два освобожденных специалиста (инструктор по физкультуре и музыкальный руководитель). 85% воспитателей имеют стаж работы с детьми более 20 лет. Коллектив детсада много раз брал призовые места в областных конкурсах «Воспитать человека», «Детский сад года», «ЭкоЛидер», в международной акции «Читаем детям о войне», окружном конкурсе «Воспитатель года».

Важным качеством современного человека становится способность решать нестандартные задачи и находить нетрадиционные подходы к их решениям. И педагоги детсада № 1 так строят свою работу с воспитанниками, чтобы сформировать у них ответственность, активность, самостоятельность, умение находить решение возникших жизненных задач. Для этого используются самые разные технологии. Кейс-технология развивает у детей способность анализировать различные проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией. Для решения задач социально-коммуникативного развития применяется новое интересное методическое пособие — лэпбук, которое является формой совместной деятельности ребенка и взрослого. ТРИЗ-технологии применяются для развития творческих способностей, нестандартного, системного, гибкого мышления, умения отслеживать причинно-следственные связи, видеть логические закономерности происходящих явлений и событий. Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для развития — педагоги используют в обучении детей мультимедийные игры.

"Если человек загадывает на год — он сеет хлеб. Если человек загадывает на десятилетия — он сажает деревья. А если человек загадывает на века — он воспитывает детей". Эту народную мудрость работники детсада сделали своим девизом.

"Я могу! Я знаю!"

Детский сад № 2 — еще одно структурное подразделение большечерниговской школы. Его педагоги своей главной задачей называют создание условий, способствующих накоплению воспитанниками социального опыта, формирование у них запаса знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей жизни. Модель социальной адаптации здесь строится на трех компонентах: взаимодействие педагогов с детьми, их родителями и с социальными партнерами.

В каждой группе детсада имеются социально ориентированные модули: «Парикмахерская», «Супермаркет», комплексный модуль «Семья» и др. Обустроена площадка, на которой дети знакомятся с правилами дорожного движения. Организованы этнокультурные мини-музеи «Хоровод дружбы» и «Русская изба» (экспонаты для которой ребята собирали вместе с родителями). Дети участвуют в выставках, конкурсах, ярмарках, где их работы занимают призовые места.

Детский сад сотрудничает со многими организациями Большой Черниговки. Так, участие ребят в мероприятиях детской спортивной школы формирует у них навык взаимодействия в команде. А посещение пожарной части знакомит с техникой и закрепляет знание правил пожарной безопасности.

Важную роль в процессе социализации ребенка играют родители, поэтому при детсаде № 2 создан управляющий совет, который участвует в решении многих важных вопросов. Проведя мониторинг, администрация решила создать еще и консультативный пункт для родителей тех детей, которые не посещают детсад. Также работает учитель-логопед, ведущий коррекционную работу по развитию речи, без которой успешная социализация невозможна.

Все это способствует укреплению у ребенка ощущения «Я могу! Я знаю!», повышению самооценки, стрессоустойчивости и позволяет занимать лидирующие позиции в любом коллективе в будущем.