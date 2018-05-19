Компания Xiaomi анонсировала детские «умные» часы Mi Bunny

Китайский производитель электроники Xiaomi продемонстрировал так называемые Mi Bunny Children Phone Watch 2C. Речь идет о детских наручных часах, оснащенных PMOLED-дисплеем и модулями GPS и Wi-Fi. «Умные» часы предлагаются в Китае в голубой и коралловой цветах за $30.

Гаджет позволит родителям отслеживать перемещения своих детей, а также показывать последним на карте, куда заходить не следует. Если ребенок пересечет установленную границу, родители будут оповещены об этом специальным сигналом. Разработчик позаботился об шифровании данных, реализованном по алгоритму AES с ключом в 256 бит. Устройство получило слот для стандартной nano-SIM-карты, телефонную книгу на 10 контактов и кнопки для приема и отклонения вызовов.

Устройство позволит детям разговаривать, как по телефону. При этом, родители самостоятельно смогут формировать из контактов белые списки, исключая возможность разговора ребенка с посторонними или нежелательными товарищами. Для экстренных ситуаций в модели имеется SOS-кнопка, по нажатии на которую на смартфоны родственников будут отправлены координаты расположения ребенка и аудиозапись обстановки за последние 7 секунд.