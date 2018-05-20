Огромное дерево смяло иномарку во Владивостоке

Большое дерево свалилось на крышу автомобиля Toyota Prius во Владивостоке на улице Гамарника 16. Об этом сообщило издание Prim.News со ссылкой на страницу «Дпс контроль 125rus» в Instagram.

Упавшее дерево смяло крышу машины и выбило стекла. В момент происшествия водителя и пассажиров в иномарке не было.

Подписчики социальной сети Instagram выразили владельцу иномарки соболезнования и отметили, что местные деревья уже давно требовали спила, и что подобный исход был неизбежен.

Nissan влетел на скорости в ВАЗ‐2104 на улице Кольцовская в Новороссийске. Затем отечественный автомобиль перевернулся на бок и снес под корень дерево на обочине.