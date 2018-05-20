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Огромное дерево смяло иномарку во Владивостоке
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Огромное дерево смяло иномарку во Владивостоке 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Большое дерево свалилось на крышу автомобиля Toyota Prius во Владивостоке на улице Гамарника 16. Об этом сообщило издание Prim.News со ссылкой на страницу «Дпс контроль 125rus» в Instagram.
Упавшее дерево смяло крышу машины и выбило стекла. В момент происшествия водителя и пассажиров в иномарке не было.
Подписчики социальной сети Instagram выразили владельцу иномарки соболезнования и отметили, что местные деревья уже давно требовали спила, и что подобный исход был неизбежен.
Nissan влетел на скорости в ВАЗ‐2104 на улице Кольцовская в Новороссийске. Затем отечественный автомобиль перевернулся на бок и снес под корень дерево на обочине.
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