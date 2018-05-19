Во Владивостоке на посадку деревьев вышли 243 ребёнка

Субботник прошел в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке 19 мая.

Как сообщает фонд развития города Владивостока «Горожанин&Гражданин», участниками экологической акции стали 247 детей. «Они с удовольствием помогали нам красить, белить, сажать хвойные деревья. Эти дети — будущее России, и у них есть энтузиазм, в отличие от взрослых, которых было значительно меньше на субботнике», — говорится в сообщении.

«Фонд развития города Владивостока «Горожанин&Гражданин» угощал неравнодушных настоящим наивкуснейшим узбекским пловом и сладостями! Спасибо всем, кто поддержал нас!» — добавили в фонде.