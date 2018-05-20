Как научить ребёнка ходить на горшок

Это были лихие девяностые. Точнее — 98-й, год дефолта. Дочери было год с небольшим. Я в декрете, муж — единственный добытчик. В нашем маленьком поселке перестали платить зарплату. Всем. И если продукты еще можно было взять в магазине под запись, то такой предмет роскоши, как памперс, пришлось убрать из списка покупок. Как оказалось — навсегда. За три месяца доча успешно освоила горшок. Путь освоения горшка был труден и тернист. Не единожды мы терпели поражение. Но в итоге справились. Спустя двадцать лет мне предстоит повторить этот подвиг. Сыну уже больше года, впереди лето, а значит, пора водрузить посреди комнаты горшок и начать увлекательное путешествие в мир осознанных потребностей. Эта статья, я надеюсь, поможет не только мне, но и вам систематизировать знания и методики, вооружиться терпением и пониманием сего сложного, деликатного, но такого нужного процесса приучения к горшку. И давайте сразу договоримся — любые советы или методики всего лишь канва, схема, которую применять нужно исходя из индивидуальных особенностей вашего малыша. И для начала поговорим о рефлексах. Если чей-то чудесный годовалый малыш самостоятельно ходит на горшочек, а тем более если он это делает до года, это означает, что родители выработали у ребенка условный рефлекс. И в будущем это может стать серьезной проблемой. А наша с вами задача — сделать посещение горшка осознанным — ребенок должен научиться сам проситься на горшок. Поэтому главное — не торопиться и запастись терпением.

Когда начинать приучать к горшку?

В каком же возрасте лучше начинать приучать к горшку? Специалисты, в том числе и доктор Комаровский, единодушны — в полтора-два года. Именно к этому возрасту с ребенком происходят следующие изменения: — ребенок начинает контролировать наполнение кишечника и мочевого пузыря; — малыш какает в одно и то же время; — может присесть на корточки, нагнуться и встать; — ему не комфортно в грязных штанишках, он может показать свое недовольство такой ситуацией; — может не писаться около 2-х часов подряд; — остается сухим после дневного сна; — понимает похвалу родителей; — малыш спокойно воспринимает горшок, не боится его; — может сообщить о своих желаниях окружающим, понимает, что от него хотят. Благоприятные факторы: — летние месяцы (летом можно обойтись минимумом одежды, что облегчит самостоятельное посещение горшка); — присутствие нескольких взрослых дома; — хорошо, если в доме есть старший ребенок, который может послужить примером; — возможность посвятить началу процесса несколько дней, ни на что не отвлекаясь. Когда начинать приучать к горшку не стоит: — малыш боится горшка, он испытывает страх и дискомфорт; — в семье намечаются перемены (новые члены семьи, переезд, отпуск и т.д.); — болезнь (простуда, прорезывание зубов, инфекционное заболевание и т.д.); — нервозная обстановка в семье; — отсутствие вышеперечисленных признаков готовности к высаживанию на горшок.

Выбор горшка

Вы знаете о том, что горшки для девочек и мальчиков разные по форме? Вот и я не знала. Оказывается: — горшок для мальчика овальной формы, на нем сидят, разведя ножки, как в седле, а выступ в передней части горшка не позволяет брызгам разлетаться по комнате; — горшок для девочки круглой формы, сидеть на нем можно, сдвинув ножки. Но это еще не все. Хорошо, если горшок будет самым простым. Вот основные признаки, на которые можно ориентироваться при выборе горшка: — материал: пластик, он должен быть гладким, твердым, приятным на ощупь и качественным; — размер должен соответствовать росту: ножки согнуты в коленках под прямым углом или коленки чуть приподняты (несоблюдение этого условия может привести к трещинам прямой кишки и геморрою!); — устойчивость: малыши любят вертеться; — он должен легко разбираться (если состоит из нескольких частей) и мыться; — горшки-игрушки (фигурные, музыкальные и т.д.) неудобны в использовании, они отвлекают от основного занятия; — хорошо, если у горшка есть небольшая спинка.

Способы и методики приучения к горшку

Итак, вы поняли, что малыш готов и физически, и морально к посещению своего первого туалета. Сам горшок приобретен. Вы приготовились к тому, что какое-то время нужно будет собирать кучки и затирать лужицы. Пришла пора действовать. Подготовку лучше начинать недели за 2 до самого приучения: — снимите с малыша памперсы. Не на все время, на ночь и на время прогулок пока можно оставить. Да, несколько дней малыш будет делать свои дела прямо в штанишки или на пол. Но только так он сможет понять свое тело и процессы, которые в нем происходят. Для него должна быть очевидной связь между полным мочевым пузырем и желанием сходить в туалет. Это естественный этап взросления вашего ребенка, как ползание или гуление. Малышу должно быть некомфортно в мокрой и грязной одежде; — каждый день показывайте горшок, рассказывайте, для чего он нужен и как им правильно пользоваться, высаживая на горшок куклу или другую игрушку; — рассказывайте, что скоро малыш не будет носить памперсы, у него появятся трусики (хорошо бы показывать сами трусики, новые, с интересным рисунком), и в них он уже писать не будет, а будет писать и какать в горшок; — говорите о том, что все детки ходят на горшок, потом будут ходить на унитаз.

Как приучать

Важно! Если вы начали приучать малыша к горшку, то тут не может быть никаких «выходных» или «каникул». Каждый день, без пропусков, повторяя одни и те же действия — только так вы добьетесь результата. Итак, приступим: — высаживайте малыша каждый раз, когда ему по времени пора в туалет, до и после сна, до и после прогулки, после еды; — высаживать надо начинать с 1-2 минут, дольше 5-7 минут держать малыша не нужно; — если случилась неприятность в штанишки или мимо горшка, ни в коем случае не ругайте малыша, посочувствуйте, помогите сменить одежду, предложите в следующий раз успеть добраться до горшка вовремя; — обращайте внимание в течение дня на поведение ребенка: малыш застывает на месте, начинает беспокоиться, покряхтывает — все это может говорить о приближающемся желании сходить в туалет. После нескольких таких подхватываний малыш начнет понимать, что вы от него хотите; — все получилось? Прекрасно! Поощрите малыша, отреагируйте положительно, малыш запомнит вашу реакцию и постарается еще заслужить похвалу. Главное, не переусердствовать — не задаривать ребенка сладостями и игрушками, достаточно просто слов одобрения; — обеспечьте малыша удобной одеждой. Ребенку будет трудно снять комбинезон, поэтому наденьте на него штанишки, облегчите задачу; — держите горшок в свободном доступе, он должен всегда быть под рукой. Дети очень консервативны, проследите, чтобы горшок всегда стоял в одном и том же месте; — усложняйте процесс взаимодействия с горшком — покажите, как его достать, как вылить из него содержимое в унитаз, поставить на место, помыть ручки.

Способы и методы

Существуют различные методики приучения к горшку: 1. Положительный пример. Родители или старшие дети показывают пример пользования туалетом. 2. Выжидание. Некоторые родители ждут, пока ребенок сам поймет, как пользоваться горшком, и откажется от памперсов. 3. Специальные трусики для приучения к горшку. Не выпуская жидкость наружу, они держат влагу внутри, не впитывая. Ребенку некомфортно, и он начинает сам проситься в туалет. 4. Игра. Используя шарики из туалетной бумаги, бросайте их вместе с ребенком в горшок. После этого можно предложить пописать на комочки бумаги и посмотреть, что с ними стало. 5. Уборка. Предложите малышу самостоятельно убирать за собой. Но иногда метод дает обратный эффект — ребенку нравится играть с тряпкой, и он нарочно делает лужицы. 6. Горшки с дополнительными функциями. Горшок играет мелодию и светится, после того как малыш туда пописал или покакал. Есть много противников таких устройств. Специалисты считают, что они отвлекают детей от самой сути процесса. 7. Поощрение. Можно использовать вознаграждение. Но оптимальный вариант — словесная похвала. 8. Наказание. Главное, не переборщить, чтобы потом не лечить неврозы и комплексы. Поэтому соблюдайте крайнюю осторожность, наказывая малыша.

Экспресс-методики

Методика Джины Форд «Довольный малыш». Приучение к горшку за 7 дней

Методика Джины Форд «Довольный малыш». Приучение к горшку за 7 дней Этот метод подходит для деток постарше — от полутора лет. День 1 Сразу после сна снимаете с малыша памперс, объясняя это тем, что он уже большой, пора ходить в трусиках, и высаживаете его на горшок. Если малыш не сходил сразу, попробуйте еще раз через 10 — 15 минут. Ваша задача — поймать момент, чтобы это случилось не в штанишки. Если все же не успели — ничего страшного, начните снова. День 2 Идет закрепление полученных навыков, главное, в этот день пристально следить за малышом, чтоб не пропустить момент. День 3 Продолжайте высаживать. Ни в коем случае не возвращайтесь к памперсам. На прогулку их тоже не надевайте. Можно запутать малыша. Перед выходом на прогулку обязательно высаживайте ребенка на горшок. Если боитесь не успеть домой, возьмите горшок с собой. День 4, 5, 6 и 7 Закрепляйте успехи, продолжайте напоминать, высаживать на горшок и хвалить. Если первые дни вы не ленились, успевали до того, как все делалось в штанишки, малыш уже начнет понимать, чего от него хотят. Методика за три дня Эта методика подходит, если малышу от полутора до двух лет. Нельзя говорить о том, что вы стопроцентно научите ребенка ходить на горшок и проситься за эти три дня. Осечки могут случаться и после трех дней, но основы пользования горшком будут заложены. Чтобы ваш трехдневный марафон прошел успешно, нужно подготовиться: — освободите три дня от любых дел — вам нужно будет неотлучно находиться с ребенком; — расскажите заранее малышу о горшке, о том, для чего он нужен, познакомьте его с ним; — приготовьте удобную одежду: легко снимающиеся трусики и штанишки. День 1 Так же как и в семидневной методике — сразу после сна высаживайте ребенка на горшок. Весь день нужно находиться рядом с малышом и при первых же позывах усаживать его на горшок. Даем больше пить, чтобы позывы к мочеиспусканию были частыми. В течение дня у ребенка должна выработаться связь между его желаниями и горшком. После каждого удачного высаживания — усердно хвалим. Важно! Высаживания на горшок должны быть постоянными. Без пропусков. Только тогда у малыша сформируется нужная ассоциация с горшком. Перед сном (и дневным, и ночным) можно предложить сходить на горшок, если малыш отказывается — надеть подгузник. День 2 Делается все то же самое, что и в первый день, но добавляется выход на прогулку. Перед прогулкой высаживаем на горшок и объясняем, что гулять мы тоже идем без подгузника. На прогулку идем с комплектом сменной одежды. Стараемся не уходить далеко от дома. День 3 Повторяем первый и второй дни. Сажаем на горшок до и после прогулки, до и после сна, хвалим, объясняем, рассказываем. Методика приучения к горшку за 1 день Эту методику можно использовать для двухлетнего малыша. Все делаем, как в предыдущих двух экспресс-методиках. Добавляем — резиновую куклу или игрушку с дырочкой, чтобы имитировать мочеиспускание. Чтобы никто и ничто не отвлекало вас и ребенка от процесса, нужно ограничить контакты с домашними, лучше всего остаться с малышом в одной комнате на весь день. Суть метода в том, что вы показываете на примере игрушки, чего вы хотите от своего малыша. За день нужно сделать не менее 10-ти успешных подходов к горшку. Хвалить нужно и ребенка, и игрушку. Хорошо помогает маленькая хитрость: после каждого удачного высаживания помогайте малышу выливать содержимое горшка в унитаз и смывать. Такая занятная игра наверняка ему понравится.

Как научить малыша вставать на горшок ночью

Важно! Специалисты считают, что ребенок может писать в постель ночью до 4-5 лет. Мама может высаживать ребенка на горшок ночью сама. Но ребенок, скорее всего, не будет контролировать свои ночные мочеиспускания. Для этого он должен научиться просыпаться самостоятельно. Некоторые дети просто спят всю ночь сухими, не писаясь и не просыпаясь. Некоторых приходится будить по ночам до пяти лет. Тут все индивидуально. Памперс на ночь имеет смысл снимать только после того, как вы полностью отказались от ночных кормлений.

Как нельзя приучать к горшку:

— < style="text-align: left;">стимулировать процесс звуками льющейся воды, это внешняя стимуляция, она не влияет на осознанное пользование горшком;> — насильное удержание на горшке долгое время, это может напугать ребенка, вызвать чувство протеста; — излишняя настойчивость родителей также может отпугнуть малыша; — излишне бурная негативная реакция на промахи ребенка; — высаживание на холодный или мокрый горшок; — не прививайте отвращение к результатам сидения на горшке, ребенок любит себя всего, в том числе и свои какули и писули. Объясняя ему, что это все плохое, вы скорее добьетесь неприятия горшка, который содержит результаты их трудов; — не стоит награждать ребенка подарками за удачное посещение горшка. То, что он делает, — естественно, и эту мысль малыш должен усвоить в период приучения к горшку.

Почему ребенок вдруг отказался от горшка:

— неудачный контакт с горшком (например, ребенок упал с горшка); — запоры могут ассоциироваться у малыша с горшком. Выясните причину страха, уберите на время горшок из поля зрения малыша. Пусть пройдет некоторое время. Позже опять достаньте горшок и предложите его ребенку. Учтите предыдущий негативный опыт. Терпение, последовательность и неиссякаемый оптимизм — в первый класс никто не ходит в памперсах! — станут вашими главными помощниками в этом трудном, но архиважном деле! Искренне желаю вам удачи.