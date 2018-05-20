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Евросоюз запретил детям регистрироваться в интернете
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Евросоюз запретил детям регистрироваться в интернете 

Аист на крыше 5 часов назад
Фото: Аист на крыше
Чиновники ЕС ввели новые правила работы с персональными данными. Согласно принятым нормам, дети не смогут регистрироваться в международной паутине без разрешения старших, сообщает «Медуза».
С конца мая на территории всего Союза начнёт действовать обновлённый общий регламент по информационной защите (GDPR), который будет строже регулировать правила регистраций и сбора информации в интернете.
Одним из ключевых пунктов является ограничение на сбор личной информации у пользователей, не достигших 16 лет. Это будет означать, что дети просто не смогут зарегистрироваться в большинстве социальных сетей и мессенджерах. Единственной возможностью обойти запрет будет получение интернет-компанией разрешения от родителей ребёнка.
В преддверии обновления регламента некоторые интернет-гиганты, как например WhatsApp, ввели возрастные ограничения на свои услуги.
Закон будет касаться и резидентов России, которые пользуются интернет-услугами зарегистрированных в ЕС компаний, и всех россиян, находящихся в Европе на любом основании.
Читайте нашу статью о взаимоотношении современных детей с мировой паутиной: Ребенок и интернет
Фото: Depositphotos / focuspocusltd
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