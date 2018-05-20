В Соль-Илецком районе заложен первый камень реабилитационного центра

18 мая у села Маякское Соль-Илецкого района заложен первый камень реабилитационного центра для детей, переживших насилие или тяжелую психологическую травму. Инициатор строительства — оренбургский благотворительный фонд «Сохраняя жизнь».

Ежегодно центр планирует оказывать помощь 1440 детям со всей страны. Курс реабилитации рассчитан на две недели. В частности, с детьми будут работать психологи, используя арт— и сказкотерапию.

В закладке первого камня приняла участие российская актриса театра и кино Ольга Будина . «К огромному сожалению, данная тема в нашей стране более чем актуальна. Подобные центры помогут устранить следствия этой проблемы, но не ее причину. Задача каждого из нас — не быть равнодушным, не проходить мимо беды, ведь чужих детей быть не должно», — отметила Ольга Будина.

«Центр «Серебряный ручей» — проект масштабный, требует больших вложений. Мы получили грант на развитие от фонда Елены и Геннадия Тимченко , от московского фонда «Нужна помощь». Наша деятельность отмечена грантом Президента РФ. Мы очень надеемся, что в 2020 году Центр начнет свою работу, тем самым помогая детям», — поделился президент фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова

Ожидается, что открытие центра предоставит около 10 новых рабочих мест.