В Лахденпохья с понедельника будут закрыты детские сады

Дети не смогут посещать дошкольные учреждения из-за отключения электроэнергии.

В пятницу, 18 мая в Лахденпохья после 16 часов от электроэнергии были отключены детские сады «Радуга» (два здания — на улицах Фанерной и Ленина) и «Солнышко» (ул. Трубачёва), — сообщает «Sortavalafm».

Коллективы садов успели покормить детей и последний день рабочей недели прошел по привычному расписанию. Однако, родителям сообщили, что с понедельника дети не смогут посещать детсады из-за отключения электроэнергии.