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В Лахденпохья с понедельника будут закрыты детские сады
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В Лахденпохья с понедельника будут закрыты детские сады 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Дети не смогут посещать дошкольные учреждения из-за отключения электроэнергии.
В пятницу, 18 мая в Лахденпохья после 16 часов от электроэнергии были отключены детские сады «Радуга» (два здания — на улицах Фанерной и Ленина) и «Солнышко» (ул. Трубачёва), — сообщает «Sortavalafm».
Коллективы садов успели покормить детей и последний день рабочей недели прошел по привычному расписанию. Однако, родителям сообщили, что с понедельника дети не смогут посещать детсады из-за отключения электроэнергии.
Напомним, что в конце декабря премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик предложил уволить главу администрации Вохмина, который не мог справиться с чрезвычайной ситуацией. Тогда Лахденпохский район оказался самым проблемным по отключениям электроэнергии в Карелии.
По материалам: ptzgovorit.ru
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