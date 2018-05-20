Ещё
В детском саду «Одуванчик» подрастают юные экологи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

В детском саду «Одуванчик» подрастают юные экологи 

Волга Ньюс 4 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Задачей педагогического коллектива детского сада является всестороннее гармоничное развитие личности ребенка. Поэтому уютные группы «Одуванчика» оснащены всем необходимым для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей. С целью экологического воспитания оформлены уголки природы с различными видами растений, природными материалами, мини-лаборатории для исследовательской деятельности. Педагоги создали макеты природно-климатических зон для развития познавательной активности своих воспитанников и систематически пополняют уголки дидактическими играми по ознакомлению детей с природой. По мнению воспитателей, «крупицы экологических знаний, полученных в детстве, помогут ребенку ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать ее, но, главное, положат начало осознанному отношению к природе, определению своего места в ней в будущем».
На территории детского сада оборудована экологическая тропа, включающая огород, аптекарскую клумбу, различные деревья и кустарники, цветники и малые архитектурные формы — «сельский дворик», искусственный водоем, мини-стадион и игровые площадки, мини-метео­станцию. В цветнике и в огороде дети не только наблюдают за развитием растений, но и охотно трудятся. Не остаются в стороне и родители дошкольников, которые помогают благоустроить участок. Кроме того, достижению положительных результатов в воспитании способствует активное взаимодействие с социальными партнерами — Домом детского творчества, Центром культуры, библиотекой, ДЮСШ, музеем и школами.
Галина Юдина, руководитель СП «Детский сад „Одуванчик“:
— Развитие связей детского сада с социумом дает воспитанникам дополнительный импульс для духовного роста и обогащения личности, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Волга Ньюс: последние новости
Выпускники детского сада "Светлячок" готовы получать новые знания Педагоги Большой Черниговки учат детей жить в постоянно меняющемся мире Пропавшего в Чапаевске 11-летнего мальчика нашли в Самаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е13
Как живут актёры с дефектами внешности4
Американец может преобразиться в любого киногероя
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как погиб «вождь краснокожих»23
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение