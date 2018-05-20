В детском саду «Одуванчик» подрастают юные экологи

Задачей педагогического коллектива детского сада является всестороннее гармоничное развитие личности ребенка. Поэтому уютные группы «Одуванчика» оснащены всем необходимым для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей. С целью экологического воспитания оформлены уголки природы с различными видами растений, природными материалами, мини-лаборатории для исследовательской деятельности. Педагоги создали макеты природно-климатических зон для развития познавательной активности своих воспитанников и систематически пополняют уголки дидактическими играми по ознакомлению детей с природой. По мнению воспитателей, «крупицы экологических знаний, полученных в детстве, помогут ребенку ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать ее, но, главное, положат начало осознанному отношению к природе, определению своего места в ней в будущем».

На территории детского сада оборудована экологическая тропа, включающая огород, аптекарскую клумбу, различные деревья и кустарники, цветники и малые архитектурные формы — «сельский дворик», искусственный водоем, мини-стадион и игровые площадки, мини-метео­станцию. В цветнике и в огороде дети не только наблюдают за развитием растений, но и охотно трудятся. Не остаются в стороне и родители дошкольников, которые помогают благоустроить участок. Кроме того, достижению положительных результатов в воспитании способствует активное взаимодействие с социальными партнерами — Домом детского творчества, Центром культуры, библиотекой, ДЮСШ, музеем и школами.

Галина Юдина, руководитель СП «Детский сад „Одуванчик“:

— Развитие связей детского сада с социумом дает воспитанникам дополнительный импульс для духовного роста и обогащения личности, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.