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В Орловской области детские лагеря обработали от клеща
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В Орловской области детские лагеря обработали от клеща 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
На территории Орловской области проходят акарицидные мероприятия, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Роспотребндзор.
Более 80 га составила территория загородных детских лагерей. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора,
в больницы области обратились 273 пострадавших от присасывания клещей, из них 81 ребёнок. Статистика не превышает обращаемость среднемноголетних показателей. Лабораторные исследования показали, что 14,5% клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями. В настоящее время не зарегистрированы случаи заболеваний людей инфекциями, передающимися с укусом клещей.
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проводится широкая разъяснительная работа среди населения по вопросам профилактики инфекций, передающихся с укусом клещей.
Сообщение В Орловской области детские лагеря обработали от клеща появились сначала на РИА 57.
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