В Орловской области детские лагеря обработали от клеща

На территории Орловской области проходят акарицидные мероприятия, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Роспотребндзор.

Более 80 га составила территория загородных детских лагерей. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора,

в больницы области обратились 273 пострадавших от присасывания клещей, из них 81 ребёнок. Статистика не превышает обращаемость среднемноголетних показателей. Лабораторные исследования показали, что 14,5% клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями. В настоящее время не зарегистрированы случаи заболеваний людей инфекциями, передающимися с укусом клещей.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проводится широкая разъяснительная работа среди населения по вопросам профилактики инфекций, передающихся с укусом клещей.