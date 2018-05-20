На строительство детских садов выделено 1,3 миллиарда рублей

В этом году на строительство яслей и детских садов из федерального бюджета направлено 1,3 миллиарда рублей.

— К 2020 году будет введено порядка 2,5 тысячи новых мест для детей до трёх лет, — отметил Рустэм Хамитов

Сейчас в Башкирии принимаются меры по укреплению в обществе ценностей ответственного родительства, семьи, повышению её материального благополучия.

— На социальные нужды, адресную поддержку семей — а их у нас почти 1,2 миллиона — ежегодно направляется две трети консолидированного бюджета нашей республики — 65 миллиардов рублей, — подчеркнул глава республики. — Вводятся дополнительные меры по поддержке семей с детьми, молодых, студенческих семей.