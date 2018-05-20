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Полиция Армавира нашла пропавшего ребенка у няни
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Полиция Армавира нашла пропавшего ребенка у няни 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ВК Пресс
Полиция Армавира нашла бесследно пропавшую полуторагодовалую девочку дома у ее няни. Об этом сообщили на сайте города.
О случившемся рассказала в правоохранительные органы 21-летняя мать ребенка. По ее словам, ей нужно было ненадолго уйти по свои делам. В связи с этим она попросила знакомую приглядеть за малышкой. Для этого она передала ей ключи от квартиры, показала, где хранятся вещи, игрушки и детское питание.
Вечером няня ушла с ребенком на прогулку во двор. В это время она переписывались с матерью малышки. Молодая женщина не вернулась домой в назначенное время, поэтому няня решила отвести девочку к себе. Однако она не смогла предупредить об этом родительницу: деньги на телефоне закончились.
Как сообщается, когда около 03:00 женщина вернулась домой, она не обнаружила в помещении ни своей дочери, ни няни.
Несмотря на то, что ее знакомая жила неподалеку, жительница поселка Нефтекачка (Краснодарский край) сразу же обратилась в полицию.
Правоохранители незамедлительно начали поиски и вскоре нашли ребенка дома у няни. К моменту обнаружения девочка успела выспаться. Отмечается, что было принято решение отвезти несовершеннолетнюю в медицинской учреждение. Там врачи не констатировали у нее никаких повреждений.
В настоящее время полиция решает вопрос о привлечении матери ребенка к ответственности.
Няня получила 11 лет колонии за убийство в Краснодаре ребенка гражданки Нигерии. Мать мальчика перестала выплачивать денежные средства, но обещала в скором времени вернуть долг. Однако обвиненная задушила малолетнего, упаковала в пакет тело и закопала его в подвальной яме гаража у себя во дворе.
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