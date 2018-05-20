В большеглушицком детском саду «Красная Шапочка» создана комфортная среда для развития

Ежедневно порог детсада переступают 144 ребенка. В «Красной Шапочке» шесть групп, одна — коррекционная. С детьми работают профессионалы, постоянно повышающие мастерство и творчески подходящие к процессу воспитания и образования дошкольников. По утверждению педагогов, их деятельность направлена «не только на решение задач обучения, развития и коррекции, но и на оздоровление, социализацию и в первую очередь на создание психологического фундамента для полноценного развития личности».

Поскольку мир каждого ребенка начинается с его семьи, детский сад тесно сотрудничает с родителями. Это взаимодействие предполагает доверительные деловые контакты. Родителей активно вовлекают в педагогический процесс, а также совместно организуют предметно-развивающую среду в дошкольном учреждении и в семье. Мамы и папы имеют возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят ребенок, поприсутствовать на занятии, поучаствовать в открытых мероприятиях и в днях педагогического мастерства. Это помогает родителям понять объективность многих трудностей в работе с детьми и способствует возникновению у них желания принимать участие в воспитательно-образовательном процессе. В соответствии с запросами родителей в детском саду бесплатно работают восемь дополнительных кружков разной направленности, занятия в которых способствуют развитию детской одаренности.

Благодаря грамотной организации предметно-пространственной среды педагоги имеют возможность эффективно работать над раскрытием индивидуальности каждого ребенка, учитывая его склонности, интересы, уровень активности. Оборудованные в группах природные уголки служат не только украшением, но и местом для саморазвития дошкольников. У детей появляются первые признаки экологического сознания и культуры, развивается познавательный интерес к экологии, проблемам природы, желание и стремление разрешить некоторые из них доступными дошкольнику средствами. Здесь же вместе с воспитателем дети проводят наблюдения, простые опыты и работают над проектами.

В уголках по нравственно-патриотическому воспитанию педагоги в доступной форме приобщают детей начиная с младшего возраста к истории и быту, традициям и обычаям, прикладному искусству и фольклору народов России. Педагоги ставят перед собой цель как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, сформировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным гражданином своей страны. Для получения таких результатов используют различные формы работы с детьми: проводятся познавательные мероприятия, конкурсы чтецов и рисунков, создаются посвященные Великой Отечественной войне макеты, альбомы памяти, открытки ветерану, составляются генеалогические древа. В детском саду организуют встречи с ветеранами войн, экскурсии в музей и в парк Славы. Ежегодно «Красная Шапочка» принимает участие в фестивале «Дружба народов», где представляет культуру Мордовии. Воспитанники детского сада неоднократно становились призерами районных конкурсов «Мое село, мое Отечество», «Родные мотивы» и «Зеленая планета».

"Важность воспитания гражданственности огромна не только для отдельно взятой личности, но и для всего общества в целом, — констатирует руководитель структурного подразделения «Детский сад „Красная Шапочка“ ГБОУ СОШ № 1 „ОЦ“ с. Большая Глушица Татьяна Тюрникова. — Поэтому задача детского сада, несмотря на трудности, воспитать хорошего человека, гражданина России, любящего и гордящегося своей Родиной, селом, в котором он живет».