В Барнауле «Лиза Алерт» проведет мероприятие в День пропавших детей

С 19:00 до 21:30 часов 25 мая в парке «Лесная сказка» можно будет узнать об истории отряда «Лиза Алерт» и о поисках пропавших без вести, принять участие в конкурсе рисунков, послушать музыку и зажечь свечи как символ того, что родные ждут своих детей.

В 19:30 часов на главной сцене волонтеры покажут типичные ошибки родителей пропавших детей и на примерах расскажут барнаульцам, как нужно себя вести. С 19:00 до 20:00 жюри будет принимать рисунки на тему «Что делать, если ты потерялся?». Победителей выберут в трех номинациях, участвовать смогут дети от 3 до 14 лет.

«В 21:30 все желающие смогут зажечь свечи, которые будут гореть в это время по всему миру, как символ того, что дорога домой открыта», — говорят организаторы.