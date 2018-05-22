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В Барнауле «Лиза Алерт» проведет мероприятие в День пропавших детей
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В Барнауле «Лиза Алерт» проведет мероприятие в День пропавших детей 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
С 19:00 до 21:30 часов 25 мая в парке «Лесная сказка» можно будет узнать об истории отряда «Лиза Алерт» и о поисках пропавших без вести, принять участие в конкурсе рисунков, послушать музыку и зажечь свечи как символ того, что родные ждут своих детей.
В 19:30 часов на главной сцене волонтеры покажут типичные ошибки родителей пропавших детей и на примерах расскажут барнаульцам, как нужно себя вести. С 19:00 до 20:00 жюри будет принимать рисунки на тему «Что делать, если ты потерялся?». Победителей выберут в трех номинациях, участвовать смогут дети от 3 до 14 лет.
«В 21:30 все желающие смогут зажечь свечи, которые будут гореть в это время по всему миру, как символ того, что дорога домой открыта», — говорят организаторы.
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