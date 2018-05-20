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В Иркутской области полицейские всю ночь разыскивали без вести пропавшего 10-летнего ребёнка
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В Иркутской области полицейские всю ночь разыскивали без вести пропавшего 10-летнего ребёнка 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В результате проведения поисковых мероприятий без вести пропавший ребёнок найден живым и здоровым.
Около трёх часов ночи 19 мая в дежурную
часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» обратились
жительница деревни Невон с просьбой разыскать её 10-летнего сына.
На поиски мальчика немедленно был поднят
весь личный состав местной полиции. Силами наружных экипажей,
участковыми уполномоченными, инспекторами по делам несовершеннолетних
проводились подворные обходы, обследовались заброшенные дома и глухие
переулки, устанавливались свидетели и очевидцы, которые могли видеть
ребёнка.
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