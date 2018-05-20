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В Самаре бывший детсад на Карла Маркса передадут городу
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В Самаре бывший детсад на Карла Маркса передадут городу 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Здание бывшего детского сада на Карла Маркса, 448а готовят к передаче в собственность города. В нем планируется вновь разместить дошкольное учреждение. Об этом стало известно во время выездного комитета по образованию и науке Самарской губернской думы. В нем приняли участие и городские парламентарии.
Сейчас в бывшем детском саду размещаются учреждения Министерства социально-демографической и семейной политики области, так же, как и в здании на Димитрова, 48:
«Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области», «Областной центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей „Надежда“» и «Центр диагностики и консультирования Самарской области».
Представители министерства готовы все три учреждения собрать под одной крышей — на Димитрова, 48.
— В здании потребуется провести комплексный капитальный ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, — сообщила представитель Минсоцдема.
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