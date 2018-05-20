«Котенок с улицы Лизюкова» получит продолжение

Замечательный советский мультфильм получит продолжение.

Оригинальный мультфильм режиссера Вячеслава Котеночкина был снят в 1988 году. В центре сюжета история котенка Василия, которого ворона-колдунья превратила в бегемота и отправила из родного Воронежа в далекую Африку. На чужбине новоиспеченный бегемот сохранил кошачьи повадки и страшно скучал по родине.

В новой версии котенок Василий и его друг щенок Булька из Воронежа отправятся в еще более далекую Австралию. Там их ждут невероятные приключения и новые друзья. Но главное все же в том, что и в Австралии они будут тосковать по родным краям. В работе над второй частью также принимал участие и Василий Котеночкин.