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«Котенок с улицы Лизюкова» получит продолжение
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«Котенок с улицы Лизюкова» получит продолжение 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Замечательный советский мультфильм получит продолжение.
Оригинальный мультфильм режиссера Вячеслава Котеночкина был снят в 1988 году. В центре сюжета история котенка Василия, которого ворона-колдунья превратила в бегемота и отправила из родного Воронежа в далекую Африку. На чужбине новоиспеченный бегемот сохранил кошачьи повадки и страшно скучал по родине.
В новой версии котенок Василий и его друг щенок Булька из Воронежа отправятся в еще более далекую Австралию. Там их ждут невероятные приключения и новые друзья. Но главное все же в том, что и в Австралии они будут тосковать по родным краям. В работе над второй частью также принимал участие и Василий Котеночкин.
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