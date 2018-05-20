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Американка изобрела приложение для «расшифровки» детского плача
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Американка изобрела приложение для «расшифровки» детского плача 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Многодетная мама из Америки придумала умное приложение, позволяющее понять, почему плачет ваш ребенок.
По совместительству женщина также трудится в Калифорнийском университете в качестве специалиста по нейроинформатике и нейропсихологии. Свои навыки и знания она решила применить на практике. Детский плач специалист предложила «расшифровывать» при помощи приложения для мобильного устройства, куда загружено более 1,5 тысяч «типов» плача. Это своего рода подсказка для родителей, что пора кормить ребенка, менять памперсы, укладывать его спать или, что у него режутся зубы, болит живот.
Специалисты такую новость ставят под сомнение, называя ее даже неправдоподобной. Это скорее рекламная уловка, рассчитанная на то, чтобы как можно больше людей скачали приложение.
— О такой технологии я не слышал. Думаю, что эта новость скорее из области фантастики, — рассказал «ВМ» главный врач детской поликлиники № 12 Николай Пронько. — Модуляции голоса ребенка, сила плача — все это слишком индивидуально.
Поэтому объединение в приложение «типов» плачей — такая идея достаточно бессмысленная. К тому же каждый родитель обычно понимает, что нужно его ребенку в конкретный момент, что его беспокоит. Поэтому, если ваши дети плачут, то смотреть нужно на них, а не в мобильное приложение.
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