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Прокуратура закрыла семь групп в омском детском саду
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Прокуратура закрыла семь групп в омском детском саду 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура Центрального округа Омска провела проверку в детском саду № 53». Основанием для неё послужила жалоба родителя.
Во время проверки, по данным сайта областной прокуратуры, установлено ненадлежащее санитарно-техническое состояние кровли, ливневой канализации, системы электроснабжения а также собственно помещений детского сада. Из-за этого семь групп, расположенных на втором этаже здания детского сада, были закрыты.
Также прокуратора нашла нарушение в несоответствие санитарным нормам используемой мебели и отсутствие освещения территории детского сада.
Прокуратура направила в суд иск к образовательному учреждению по поводу устранения выявленных нарушений.
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