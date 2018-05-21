Прокуратура закрыла семь групп в омском детском саду

Прокуратура Центрального округа Омска провела проверку в детском саду № 53». Основанием для неё послужила жалоба родителя.

Во время проверки, по данным сайта областной прокуратуры, установлено ненадлежащее санитарно-техническое состояние кровли, ливневой канализации, системы электроснабжения а также собственно помещений детского сада. Из-за этого семь групп, расположенных на втором этаже здания детского сада, были закрыты.

Также прокуратора нашла нарушение в несоответствие санитарным нормам используемой мебели и отсутствие освещения территории детского сада.