Дети носили матроски и в 4 года сами завязывали шнурки: вспоминаем садики в советском Свердловске

Недавно в Екатеринбурге распределили места в детских садах. После этого мамы и папы снова стали жаловаться на «неудобные» садики. Всем родителям хочется, чтобы их ребёнок посещал дошкольное учреждение поближе и получше.

Многие считают, что в советские годы проблем с садиками не было. Якобы мест хватало всем и в любом районе. Это что-то из серии «раньше трава была зеленее и небо голубее».

На самом же деле были свои плюсы и свои минусы. Современным родителям уже сложно представить садик без интерактивных досок, обилия развивающих игрушек и обустроенных игровых площадок.

О том, как был устроен быт советского садика, нам рассказала Людмила Николаевна Симонова, заместитель заведующего детсада № 103, который находится на ЖБИ.

О яслях

— Ясельная система была необходимостью. Мамочка в те годы должна была выйти на работу, когда ребёнку исполнялся всего год. Но брали и совсем младенцев — от двух-трёх месяцев. Ясли работали пять дней в неделю. В круглосуточном режиме. Это было очень удобно. Многие родители трудились на одном предприятии в одни и те же смены и не могли забрать малышей. В яслях работали люди с медицинским образованием. А наполняемость групп была строго ограничена. Во время прогулок малышей укладывали на застеклённых верандах, где выдерживалась определённая температура, поскольку в этом возрасте детям нужно спать два-три раза на протяжении дня.

Одевали в специальные комбинезончики либо укутывали в одеяла. Одежда в яслях была, скажем так, государственная, потому что ползунков было мало, памперсов вообще не было. Одежда в садике считалась более безопасной с точки зрения гигиены. Многие ведь жили в коммунальных квартирах, где не было отдельных туалетов, ванн и хороших санитарных условий. В советское время в любом садике была большая прачечная. Всё стирали на совесть: кипятили, прожаривали.

В группах устанавливали манежи с развивающими игрушками. Сегодня многие ясельные наработки того времени используют мамы в семейном воспитании.

О детских площадках

Малых архитектурных форм уже в то время было довольно много. Их делали из дерева и металла: магазинчики, домики, грузовики, пароходы, самолёты. Для детских сюжетных игр.

Об одежде

Мальчишки ходили в фуражках и кепках, а девочки — в панамках. Это была традиция. Но с одеждой и обувью была проблема: не было разнообразия. Причём всё нужно было застегивать на пуговицы, зашнуровывать. Не было молний и липучек! Но это развивало у детей мелкую моторику. Все дети начиная лет с четырех-пяти уже умели завязывать шнурки, а сейчас даже школьники не умеют. Очень популярны были матроски. Это считалось нарядной одеждой. Брюк почти не было. Мальчики носили шароварчики на резинках. Девочкам надевали платья и накручивали банты — капроновые, атласные.

Об играх и воспитании

Игрушки были массивные. Деревянные и железные. Их очень берегли. Помню, что было очень популярно рисовать на ведёрках и лейках картинки с мухоморами и яблоками. Забавно.

Было трудовое воспитание: бытовое, коллективное, касающееся самообслуживания. По каждому виду были прописаны свои задачи. Дети с удовольствием листву убирали и песок рыхлили, и даже огород был. Обязательно в детском саду были животные, за которыми нужно было ухаживать, — рыбки, птицы, хомяки. Дети изучали и комнатные растения. Сегодня на это всё есть ограничения из соображений безопасности. Например, у некоторых детишек может быть аллергия.

О питании и отдыхе

Сегодня из пищеблоков убрали алюминиевые кастрюли, а раньше они были очень распространены. Потом посчитали, что такая посуда — вредная. Все расчёты делали вручную на счётах. Рядом были весы с гирями, никакой электроники. Воду для приготовления пищи брали прямо из крана, а сейчас в детских садах стоят водоочистители. Посуда в садике была, как правило, металлическая, позже — фарфоровая. Тарелки тяжеленные, глубокие и без рисунков. Посуду били постоянно, была хрупкая.

В спальнях стояли железные кровати с панцирными сетками. Особый шик — укладывали перьевые подушки пирамидками, для красоты. Одеяла были байковые или шерстяные, а бельё белоснежное. Сейчас оно, как правило, цветное, даже шторы подбираем в тон, чтобы создать более уютное пространство.

Детский сад в те годы восполнял очень многие вещи, которым родители не могли научить детей в семье, особенно если были постоянно заняты по работе. Дошколята учились становиться более самостоятельными и опрятными. Образовательная система работала хорошо.