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На обеспечение безопасности детских лагерей в Казани выделено 5,8 млн рублей
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На обеспечение безопасности детских лагерей в Казани выделено 5,8 млн рублей 

Казанский репортер 6 часов назад
Как сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов, из муниципального бюджета на обеспечение безопасности лагерей в этом году выделено 5,8 млн рублей. — Благодаря этому все муниципальные загородные лагеря будут ограждены заборами и оснащены металлодетекторами. В лагерях «Ново-Юдино», «Заречье», «Спутник», а также в лагере имени Гагарина по всему периметру установлено видеонаблюдение. В остальных лагерях камеры будут установлены в течение этого сезона, — подчеркнул Фаизов.
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