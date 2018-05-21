Комплектование в детские сады Красноярска продлиться до 1 сентября

В Красноярске 10 тысяч дошколят получили распределение в детские сады. Но это ещё не окончательное комплектование — оно продлиться до 1 сентября. И родителям три месяца нужно следить за состоянием очереди, сообщает управление главного образования.

«По итогам первого этапа распределения многие родители отказываются от предоставленных места, их дети возвращаются в очередь и, следовательно, другие очередники «откатываются» назад», — отмечает руководитель управления Татьяна Ситдикова . — ».

Кстати, после распределения ребёнка в дошкольное учреждение у родителей есть 10 дней на то, чтобы отказаться от «неудобного» садика или согласиться, если он подходит. Если родители не сообщили о своём согласии решении, ребёнок вернётся обратно в очередь. Выдача направлений в дошкольные учреждения начнётся с 1 июня.