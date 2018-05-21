В Казань 21 мая приедет доктор Евгений Комаровский

Педиатр и автор многочисленных книг и научно-популярных статей Евгений Комаровский посетит Казань 21-22 мая, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

В рамках визита профессор побывает в ДРКБ, встретится с ординаторами и педиатрами Казани, а также проведет «Семинаре для здравомыслящих родителей», на котором поделится с аудиторией международным опытом и знаниями о современных подходах к воспитанию детей и подростков, расскажет о важных показателях психического и физического развития личности, а также ответит на вопросы аудитории о профилактике, диагностике и лечении детских заболеваний.