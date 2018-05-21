Все летние лагеря Татарстана оснастят камерами видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения появятся во всех летних лагерях Татарстана, сообщает пресс-служба исполкома.

На обеспечение безопасности в детских лагерях из бюджета республики выделили 5,8 млн рублей. На эти средства все муниципальные загородные лагеря оснастили металлодетекторами и огородили заборами. В лагерях «Заречье», «Ново-Юдино», «Спутник» и им. Гагарина по всему периметру установили видеонаблюдение. В остальных лагерях камеры появятся в течение этого сезона.

Напомним, в этом году отремонтировали семь детских лагерей в Татарстане.