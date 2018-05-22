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В Башкирии нашли погибшим пропавшего без вести Андрея Малагина
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В Башкирии нашли погибшим пропавшего без вести Андрея Малагина 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В городе Салават свернули поиски 26-летнего местного жителя. Пропашего без вести три недели назад Андрея Малагина нашли погибшим. Что стало с молодым человеком не сообщается. Печальные новости пришли от волонтеров.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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