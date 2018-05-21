В Башкирии нашли пропавшего без вести парня с мусульманской татуировкой на шее

В республике завершили поиски 22-летнего Ильдуса Ахметьянова. Парня нашли живым и невредимым. Где все это время пропадал Ильдус, не сообщается. Он сам вышел на связь с родными.

— Всем спасибо за помощь, — сказали добровольцы-поисковики.

Ильдус пропал 14 мая. Вечером он позвонил родителям и сказал, что собирается ехать из Уфы в Салават. Но до дома в положенный срок так и не добрался. Семья парня обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Они рассказали, что из особых примет у Ильдуса — мусульманская татуировка на шее. Только спустя семь дней парень сам объявился.