Ещё
В Башкирии нашли пропавшего без вести парня с мусульманской татуировкой на шее
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Башкирии нашли пропавшего без вести парня с мусульманской татуировкой на шее 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В республике завершили поиски 22-летнего Ильдуса Ахметьянова. Парня нашли живым и невредимым. Где все это время пропадал Ильдус, не сообщается. Он сам вышел на связь с родными.
— Всем спасибо за помощь, — сказали добровольцы-поисковики.
Ильдус пропал 14 мая. Вечером он позвонил родителям и сказал, что собирается ехать из Уфы в Салават. Но до дома в положенный срок так и не добрался. Семья парня обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Они рассказали, что из особых примет у Ильдуса — мусульманская татуировка на шее. Только спустя семь дней парень сам объявился.
ufa1.ru: последние новости
На строительство детских садов выделено 1,3 миллиарда рублей Классики и современники: Уфа провела бессонную «Ночь музеев» Назад в Советский союз: для уфимцев проведут ретро день
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как погиб «вождь краснокожих»24
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение