Безопасная школа: родители детям!

В школе № 1253 состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров городского конкурса «Безопасная школа: родители — детям» среди общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы с работой тематических площадок.

На торжественной церемонии присутствовал сотрудник 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Дмитрий Татаринов

Городской конкурс «Безопасная школа: родители — детям» был организован экспертно-консультативным советом родительской общественности при Департаменте образования города Москвы для привлечения внимания родителей к вопросам безопасности детей.

— Хотелось бы обратиться в первую очередь к родителям. Именно от Вас зависит как грамотно и чётко ребёнок среагирует в чрезвычайной ситуации. Мы же в свою очередь на постоянной основе проводим уроки безопасности в общеобразовательных учреждениях, принимаем ребят в пожарно-спасательных частях, организовываем детские мероприятия, на которых школьники могут в игровой форме познакомиться с основными правилами пожарной безопасности. Именно благодаря таким конкурсам, как «Безопасная школа: родители — детям» мы привлекаем внимание детей к такой важной и необходимой теме — как пожарная безопасность. С ранних лет надо прививать в нашем подрастающем поколении культуру безопасности, культуру правила обращения с огнём. Ведь огонь может быть как другом, так и врагом! В зависимости, как мы соблюдаем правила пожарной безопасности! — отметил Дмитрий Татаринов.

В завершении сотрудник надзорных органов провёл обучающий семинар на тему «Пожарная безопасность в летний пожароопасный период». Не только детям, но также родителям и педагогам было интересно слушать специалиста надзорных органов. В особенности взрослых и их детей заинтересовало как правильно пользоваться огнетушителем и каких видов они бывают.