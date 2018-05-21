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В КЦ «Зеленоград» открылась выставка детских рисунков любимых игрушек
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В КЦ «Зеленоград» открылась выставка детских рисунков любимых игрушек 

Савелки 5 часов назад
Фото: Савелки
В фойе Культурного центра «Зеленоград» юные художники изостудии «Зебра» представили на суд зрителей свои рисунки с изображением любимых игрушек.
Выставка открылась 19 мая, называется «Все краски радуги» и посвящена Международному дню защиты детей.
Используя цветные карандаши, фломастеры и восковые мелки, мальчики и девочки 4-11 лет изобразили плюшевых собак, медведей, зайчиков, котят, кукол и при этом постарались передать свое отношение к любимой игрушке.
Каждое произведение юных художников сопровождает небольшой рассказ, где ребенок сообщает, как зовут игрушку, как она появилась в доме и почему именно она у него любимая. Посмотреть детские рисунки могут все желающие. Выставка будет работать до 7 июня.
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