В КЦ «Зеленоград» открылась выставка детских рисунков любимых игрушек

В фойе Культурного центра «Зеленоград» юные художники изостудии «Зебра» представили на суд зрителей свои рисунки с изображением любимых игрушек.

Выставка открылась 19 мая, называется «Все краски радуги» и посвящена Международному дню защиты детей.

Используя цветные карандаши, фломастеры и восковые мелки, мальчики и девочки 4-11 лет изобразили плюшевых собак, медведей, зайчиков, котят, кукол и при этом постарались передать свое отношение к любимой игрушке.

Каждое произведение юных художников сопровождает небольшой рассказ, где ребенок сообщает, как зовут игрушку, как она появилась в доме и почему именно она у него любимая. Посмотреть детские рисунки могут все желающие. Выставка будет работать до 7 июня.