За неделю 169 калининградцев пострадали от присасывания клещей

В Калининградской области за неделю 63 ребенка и 106 взрослых обратились в больницу после того, как их укусили клещи, сообщает региональное управления Роспотребнадзора

По данным медиков, с начала года зарегистрировано уже 5 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

«При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травмпункт, чтобы удалить их. При повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности, «кольцевого» покраснения в месте присасывания клеща, обратиться к врачу по месту жительства нужно незамедлительно», — предупреждают в ведомстве.

Если вы достали клеща сами, не выбрасывайте его, а отвезите в лабораторию.

Отметим, что всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 457 человек, из них детей — 158.