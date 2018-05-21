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За неделю 169 калининградцев пострадали от присасывания клещей
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За неделю 169 калининградцев пострадали от присасывания клещей 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
В Калининградской области за неделю 63 ребенка и 106 взрослых обратились в больницу после того, как их укусили клещи, сообщает региональное управления Роспотребнадзора.
По данным медиков, с начала года зарегистрировано уже 5 случаев заболевания клещевым боррелиозом.
«При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травмпункт, чтобы удалить их. При повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности, «кольцевого» покраснения в месте присасывания клеща, обратиться к врачу по месту жительства нужно незамедлительно», — предупреждают в ведомстве.
Если вы достали клеща сами, не выбрасывайте его, а отвезите в лабораторию.
Отметим, что всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 457 человек, из них детей — 158.
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