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В Петербурге скончался ребенок, которого затянуло фильтром бассейна
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В Петербурге скончался ребенок, которого затянуло фильтром бассейна 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в петербургском бассейне «Обуховец» на проспекте Обуховской Обороны пострадал восьмилетний ребенок. Школьники пришли в бассейн вместе с учителем и разделились на две группы — одна занималась в тренажерном зале, вторая в бассейне.
Тренер по плаванию проводила занятия у бассейна. Не досчитавшись одного из учеников, она стала искать ребенка и обнаружила его на две бассейна. Мальчик водил рукой у фильтра бассейна, остальные конечности уже были втянуты в фильтр. Женщина попыталась вытащить ребенка, но ей это не удалось, и тренер вызвала скорую помощь.
Мальчик был госпитализирован в Детскую городскую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии. Медики диагностировали мальчику удушение через утопление и клиническую смерть. Следственный комитет по Невскому району возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи будут допрашивать сотрудников бассейна.
Врачи восемь дней боролись за жизнь ребенка, однако вечером 18 мая мальчик скончался.
Фото: pixabay.com
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