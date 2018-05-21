Киришский район приготовил летнюю программу для юных жителей

Пресс-служба Киришского муниципального района рассказала ivbg.ru, что же планируется в районе в рамках летней оздоровительной кампании 2018.

Основная нагрузка, как и прежде, ляжет на два загородных детских оздоровительных лагеря: «Орлёнок» и «Мечту». За 4 смены в «Орлёнке» смогут отдохнуть 700 детей, а в «Мечте» — 972. «Орлёнок», отметивший в прошлом году 50-летний юбилей, значительно преобразился за последние годы и пользуется всё большей популярностью — путёвки на все смены раскупаются за считанные дни. В этом году размер средней стоимости путёвки в загородные учреждения для детского отдыха детей Ленинградской области составит 21 840 рублей, а размер компенсации всем работающим на территории области — 70% от стоимости путёвки. Подать документы на компенсацию можно через МФЦ до декабря — алгоритм ее получения размещён на портале Комитета по образованию Киришского района.

По-прежнему очень востребованы у родителей детей младшего школьного возраста лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций. Таких в этом году планируется восемь: на базе МОУ «КСОШ №1 им. С. Н. Ульянова», МОУ «Гимназия», МОУ «КСОШ №8», в г.п. Будогощь и в 4-х сельских школах. В этих учреждениях отдохнет 360 человек. Впервые в Гимназии будет открыта вторая смена: 10 рабочих дней в первые две недели июля. Ребят ожидает насыщенная программа: спортивные соревнования, кружки по интересам, конкурсы, экскурсии, а ещё свежий воздух и вкусная сбалансированная еда.

Традиционно ООО «Кинеф» планирует отдых детей за пределами Ленинградской области. Гостеприимная «Жемчужина России» в городе Анапа примет 375 юных киришан –в основном это воспитанники различных спортивных секций нашего города.

176 путевок выделены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — их также не могли оставить без внимания.

Таким образом, общее число детей, которые организованно отдохнут этим летом, достигнет 2800 человек.

Что ждёт подростков, желающих не только отдохнуть, но и заработать свои первые деньги? Для них на базе 14-ти образовательных организаций вновь будут созданы трудовые бригады. Количество участников школьных трудовых бригад достигнет в этом году 295 человек, ещё 20 человек будут трудиться в губернаторском молодёжном отряде на базе МАУ «МДЦ „Восход“. Центр занятости планирует трудоустроить 30 несовершеннолетних на предприятия нашего города.

Первый трудовой опыт школьники получат, участвуя в благоустройстве территорий и подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Размер заработной платы, не считая выплаты от Центра занятости, составит 4 592,5 руб. Участие в трудовой бригаде — это замечательный опыт коллективного труда, экскурсии на предприятия города, встречи с интересными людьми, а ещё дружба, осознание значимости своего труда и гордости за его результаты.