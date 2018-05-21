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ДМТЮА приглашает детей в летний театральный лагерь
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ДМТЮА приглашает детей в летний театральный лагерь 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Детский музыкальный театр юного актера открывает Летний театральный лагерь, который будет работать с июня по август. В лагерь принимают всех желающих в возрасте от 8 до 14 лет. Занятия будут проходить по направлениям актерское мастерство, хоровое пение и хореография (пластика).
Занятия проводят ведущие педагоги театра три раза в неделю (вторник, среда и четверг с 10:00 до 14:30). Богатейший опыт работы с детьми позволит им вовремя раскрыть в ребенке актерский потенциал и задать ему правильный вектор развития.
"У актера предмет его творчества — пьеса, слово", — рассказал журналистам художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера Александр Федоров. — «Оно неосязаемо, оно только слышимо. Или же зримо, если он танцор. Контакт со зрителем происходит непосредственно, напрямую. Наличие актерской природы у ребенка требует постоянного привлечения внимания к себе, ко всему, что он делает. Таким детям нужна аудитория для общения… Можно устроить домашний театр, где мама и папа будут выступать в роли режиссеров. Но, конечно, если говорить об актерском мастерстве, то желательна помощь профессионалов».
Подготовка детей в Летнем театральном лагере будет проходить в три смены:
— с 5 по 28 июня; — с 3 по 26 июля; — с 31 июля по 23 августа.
Занятия проводятся в шаговой доступности от станции метро «Смоленская».
Школьники примут участие в творческих встречах с ведущими актерами театров Москвы и получат уникальную возможность попасть в театральное закулисье.
Финалом занятий станет участие детей в отчетном концерте на сцене Детского музыкального театра юного актера.
Оставить заявку в Летний театральный лагерь можно здесь.
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